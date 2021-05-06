МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет в четверг по отношению к доллару на фоне статистики из Германии, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

"Биржи Европы

Биржи Европы растут на внутренних новостях

По состоянию на 11.47 мск курс евро рос до 1,204 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2005 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,27 иены с уровня прошлого закрытия в 109,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 91,11 пункта.

Поддержку курсу евро в четверг оказывают статданные из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Так, по официальным данным, объем производственных заказов в стране в марте вырос на 3% в месячном выражении после подъема на 1,4% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 1,7%.

На курс доллара позднее в четверг может повлиять еженедельная статистика с рынка труда США. Так, до открытия торгов минтруда страны обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю. Эксперты ожидают, что показатель составит 540 тысяч заявок против 553 тысячи неделей ранее.

В то же время курс фунта стерлингов стабилен к доллару перед оглашением итогов майского заседания Банка Англии, на котором ожидается сохранение базовой процентной ставки на уровне 0,1% и повышение экономических прогнозов по Великобритании. Фунт растет до 1,3904 доллара с 1,3903 доллара днем ранее.

"Банк Англии должен представить повышение своих экономических прогнозов на заседании в четверг и может объявить о планах по сокращению темпов покупки облигаций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков банка ING.