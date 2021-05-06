МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет в четверг по отношению к доллару на фоне статистики из Германии, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы растут на внутренних новостях

По состоянию на 11.47 мск курс евро рос до 1,204 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2005 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,27 иены с уровня прошлого закрытия в 109,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 91,11 пункта.

Поддержку курсу евро в четверг оказывают статданные из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Так, по официальным данным, объем производственных заказов в стране в марте вырос на 3% в месячном выражении после подъема на 1,4% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 1,7%.

На курс доллара позднее в четверг может повлиять еженедельная статистика с рынка труда США. Так, до открытия торгов минтруда страны обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю. Эксперты ожидают, что показатель составит 540 тысяч заявок против 553 тысячи неделей ранее.

В то же время курс фунта стерлингов стабилен к доллару перед оглашением итогов майского заседания Банка Англии, на котором ожидается сохранение базовой процентной ставки на уровне 0,1% и повышение экономических прогнозов по Великобритании. Фунт растет до 1,3904 доллара с 1,3903 доллара днем ранее.

"Банк Англии должен представить повышение своих экономических прогнозов на заседании в четверг и может объявить о планах по сокращению темпов покупки облигаций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков банка ING.