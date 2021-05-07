МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. До конца мая курс рубля, скорее всего, будет оставаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар и 88-91 к евро. В начале лета возможно некоторое укрепление курса, поскольку многие текущие макроэкономические условия складываются для рубля позитивно. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий Кирилла Кононова, главного аналитика Совкомбанка. Курс рубля мало меняется против доллара и евро

Он отметил, что сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта, продолжают дорожать, причем речь здесь идет не только о нефти и газе, цены на которые приближаются к максимумам 2019 года. Цены на золото и бензин также достигли докризисных уровней, цены на пшеницу и алюминий находятся на многолетних максимумах. Кононов подчеркнул, что экспортные поступления увеличат налоговые сборы и доходы крупнейших экспортёров, что подтолкнёт восстановление российской экономики и позволит Минфину более свободно финансировать инфраструктурные инвестиции и другие программы, направленные на стимулирование экономической активности.

Аналитик отметил, что "в отличие от предыдущих лет, рост экспортных доходов скорее всего не будет сопровождаться пропорциональными валютными расходами. Компании пока вряд ли готовы активно инвестировать, а население не будет тратить деньги за рубежом — большинство границ по-прежнему закрыты".

По мнению Кононова, на сегодняшний день внешнеторговые условия складываются для курса рубля очень хорошо. "Позитивную торговую ситуацию дополняют политические факторы. Напряженность вокруг военных учений России и НАТО спала. Ожидания по встрече президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным осторожные, но в целом, оптимистичные", — сказал он. Экономист назвал страны, валюты которых находятся на грани обвала

Несмотря на этот оптимизм, существует ряд факторов, которые заставляют быть осторожными в среднесрочной перспективе по отношению к курсу рубля. В частности, аналитик напомнил, что рост цен на сырьё в значительной степени держится на высоких бюджетных и монетарных стимулах в США и ЕС, а также краткосрочном дефиците на некоторых товарных рынках. Подорожание обработанной древесины в США, например, стало результатом пессимистичных ожиданий переработчиков древесины (сокративших персонал и приготовившихся к долгосрочному сокращению спроса) и временному росту спроса со стороны населения (пожелавшего на карантине заняться ремонтом частных домов).

Локальный дефицит микрочипов — следствие продолжающейся торговой войны между Китаем и США. Низкий уровень запасов газа в ЕС, по всей видимости, является результатом ожиданий увеличения импорта после завершения работ по "Северному потоку 2". Эти товары на слуху, но они скорее указывают на шаткость экономического роста, чем на будущие радужные перспективы.

Помимо этого, политическая разрядка между Россией и США может быть временной. Санкции на госдолг не позволят увеличиться притоку нового капитала в Россию. А временное потепление может закончиться так же быстро, как и началось.

"Таким образом, хотя май и начало лета обещают быть для рубля достаточно удачными, среднесрочные риски сохраняются. Полагаем, что текущий оптимизм через несколько месяцев станет более умеренным и к концу года курс рубля составит 73-77 рублей за доллар", — резюмировал аналитик.