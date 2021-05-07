Поток сильных статданных, которые позволяют судить о быстром восстановлении мировой экономики, идет на пользу валютам развивающихся стран, в том числе, рублю. Вдобавок, появляется все больше конкретики относительно встречи президентов России и США в июне: продолжается перечисление возможных городов для будущего саммита президентов. Курс рубля завершил вчерашнюю сессию ниже скользящих средних (50/100/200 дней), на уровнях 74.2 и 89.6 в парах с долларом и евро, соответственно.

Участники валютного рынка также позитивно оценивают сокращение объемов покупки валюты Минфином. С учетом переоценки нефтегазовых доходов (слишком оптимистичные предпосылки в апреле) ведомство объявило о снижении объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 11 мая по 4 июня до 123.7 млрд руб.

Таким образом, со следующей недели стартует снижение регулярных объемов покупок валюты до 6.5 млрд руб./день (с высоких апрельских темпов 8.4 млрд руб./день) — и это на фоне консолидации нефтяных котировок.

Вчера стоимость Brent опускалась к $68.0/барр. из-за решения Саудовской Аравии снизить отпускные цены для азиатских и европейских стран в июне из-за сложной эпидемиологической обстановки в Индии. Вместе с тем, до конца месяца стабильность нефтяных котировок поддерживается дисциплиной стран ОПЕК+ по мягкому наращиванию объемов добычи (следующее заседание назначено на 1 июня).

В этих условиях рубль сохраняет шансы продлить тренд на укрепление — нашей среднесрочной целью остается прогнозный уровень 72 против доллара США. Однако стоит помнить, что устойчивость этих достижений может оказаться призрачной — любой внешний негатив в адрес России может быстро развернуть пары вверх, тем более, накануне длинных выходных.