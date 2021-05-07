МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Кратковременный провал доллара к 72 рублям утром в пятницу мог быть вызван спланированным действием отдельных игроков или ошибкой трейдера, выставившего неправильную заявку, говорят опрошенные РИА Новости эксперты валютного рынка. Курс рубля мало меняется против доллара и евро

Курс доллара к рублю на старте торгов пятницы в 7.00 мск обвалился до 72,0025 рубля – минимума с июля 2020 года, после чего так же резко вернулся к уровню предыдущего закрытия – 74,23 рубля. За одну минуту объем торгов парой доллар-рубль превысил 492 миллиона рублей. При этом обычно объем утренних торгов (с 7.00 до 10.00 мск) ниже, чем основных торгов, начинающихся на Московской бирже в 10.00.

На 15.33 мск пятницы курс доллара расчетами "завтра" снижался на 23 копейки — до 74 рублей.

СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ?

"Падение доллара к уровню в 72 рубля могло быть спланированным действием игроков, которое можно реализовать на низколиквидном рынке. Обычно такие ситуации, когда выдавливают игроков на низколиквидном рынке, называются сквизы, и они случаются либо утром, как это было сегодня, либо на вечерних торгах – на "тонком" рынке, когда основная масса крупных игроков отсутствует", — комментирует эксперт инвестгруппы "Универ Капитал" Сергей Дроздов. Аппетит к риску давит на доллар

"С технической точки зрения уровень в 72,52 рубля – это предыдущий минимум, и скорее всего, под ним стояли стоп-приказы игроков, купивших доллары ранее. Благодаря утреннему сквизу защитные стоп-приказы сработали, и игроки вместо долларов получили рубли, только по более низкому курсу", — обращает внимание он.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин считает, что подобное падение доллара могло произойти в случае, когда кто-то подает заявку с исполнением по рыночной цене, то есть по любой, которая будет находиться в торговом стакане (таблица лимитных заявок на покупку и продажу — ред.)

ИЛИ ОШИБКА ТРЕЙДЕРА?

Второй возможный вариант событий, который называют эксперты, — это ошибочная заявка трейдера.

"Конечно, можно объяснить и ошибкой трейдера, но обычно трейдеры путают кнопки "buy" и "sell" (купить и продать) – и это не приводит к сильному движению котировок. Здесь, возможно, кому-то было интересно попробовать продавить котировки пары доллар-рубль вниз", — говорит Дроздов.

В свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер" на 100% уверен, что это была ошибка трейдера. "Такое иногда бывает", — отметил он.

Бабин в целом тоже не исключает трейдерскую ошибку.

"Кто-то ошибся и указал в заявке на большой объем цену намного ниже рыночной (или выше). На старте торгов обычно в стакане стоит мало заявок, поэтому даже относительно небольшая заявка может вызвать сильное кратковременное движение котировок. Например, вчера пара евро-рубль на открытии сессии также резко уходила вверх почти до 90,5 рубля. Причем это движение провоцирует исполнение стоп-приказов (заявок) других участников рынка, что в моменте усиливает изменение котировок. Но в итоге цена быстро возвращается к рыночному уровню", — поясняет он. Аналитик объяснил, что ждать от рубля после "майских"

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Антонов при этом не ожидает укрепления рубля.

Рост российской валюты в четверг и в пятницу утром был вызван хорошими настроениями на мировых биржах, увеличением аппетита инвесторов к риску, говорит он.

"Но сильной технической поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 73 рубля за доллар. Пробить ее в условиях слабости отечественной экономики и постоянного ухудшения платежного баланса РФ — задача почти невыполнимая", — считает эксперт.