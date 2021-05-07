МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается после выхода слабых апрельских данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты объяснили провал доллара к 72 рублям

По состоянию на 17.03 мск курс евро рос до 1,2122 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2064 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,72 иены с уровня прошлого закрытия в 109,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,47%, до 90,52 пункта.

Давление на американскую валюту оказала слабая статистика по США, после которой доллар усилил снижение к евро и ушел в минус к иене. Индекс доллара до выхода статистики находился на отметке 90,91 пункта.

Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6% вместо ожидавшегося снижения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось, но в разы меньше прогноза — всего на 266 тысяч.

"Сегодняшние неутешительные данные о рабочих местах повысят осторожность инвесторов и вызовут озабоченность по поводу устойчивости рынка труда США, а также того, в какой степени программы вакцинации повысят экономическую активность и занятость", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Charles Swab Ричард Флинн (Richard Flynn).