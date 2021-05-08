МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российские аналитики спрогнозировали, каким будет курс рубля до конца текущего 2021 года, пишет газета "Известия". Как россияне зарабатывают на участии в IPO

По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшие месяцы рубль останется в диапазоне 74-76 за доллар.

Как отметили представители крупнейших российских кредитных компаний, на национальную валюту будут оказывать давление риски ужесточения антироссийских санкций.

Усиление рубля стоит ждать от восстановление российской и мировой экономики.

При это россиян предупреждают: если летом будут открыты границы, то рубль упадет: туристы кинутся покупать валюту.

Также специалисты валютного рынка сходятся во мнении, что к концу года рубль укрепится до отметки в 73 рубля за доллар, если стоимость нефти будет держаться выше 60 долларов за баррель.