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2021
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Эксперты предсказали курс рубля на ближайшие месяцы
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Российские аналитики спрогнозировали, каким будет курс рубля до конца текущего 2021 года, пишет газета "Известия". По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшие месяцы... ПРАЙМ, 08.05.2021
инвестиционный прогноз, туризм, рубль, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российские аналитики спрогнозировали, каким будет курс рубля до конца текущего 2021 года, пишет газета "Известия".
По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшие месяцы рубль останется в диапазоне 74-76 за доллар.
Как отметили представители крупнейших российских кредитных компаний, на национальную валюту будут оказывать давление риски ужесточения антироссийских санкций.
Усиление рубля стоит ждать от восстановление российской и мировой экономики.
При это россиян предупреждают: если летом будут открыты границы, то рубль упадет: туристы кинутся покупать валюту.
Также специалисты валютного рынка сходятся во мнении, что к концу года рубль укрепится до отметки в 73 рубля за доллар, если стоимость нефти будет держаться выше 60 долларов за баррель.