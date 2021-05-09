МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на криптовалюту растут, особенно на Dogecoin, который "захватит мир", заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в сатирическом шоу Saturday Night Live. В Пенсионном фонде назвали число ветеранов ВОВ

После выступления Маска криптовалюта Dogecoin упала в цене. Почти через час после начала шоу, Dogecoin опустилась до 48 центов — по сравнению с 66 центами до начала трансляции. По данным издания Daily Beast, позднее она отыграла немного стоимости, но все ещё стоит меньше, чем до начала программы. Ожидания поклонников криптовалюты, что вступление Маска резко поднимет Dogecoin в цене, не сбылись.

"Это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь — это реальность", — заявил Маск во время одного из комедийных скетчей. Он отметил, что криптовалюта — "неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир".

В начале передачи Маск также пригласил на сцену свою мать — Мэй Маск — в честь Дня матери. Мэй спросила сына, какой подарок она получит от него по случаю праздника.

"Я надеюсь лишь, что это не Dogecoin", — пошутила она. "Именно он", — ответил Илон.

Ранее своей записью в Twitter Маск сильно "разогнал" стоимость низколиквидной и малоизвестной криптовалюты — Dogecoin.

Маск также прокомментировал свои неоднозначные заявления в Twitter. "Я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но это просто то как работает мой мозг. Всем тем, кого я оскорбил, я просто хочу сказать: я по-новому изобрел электромобили, я отправляю людей на Марс в ракете, вы что думали, я буду обычным нормальным парнем?", — заявил Маск.

Миллиардер пошутил и по поводу необычного имени своего сына — X Æ A-Xii. По словам Маска, оно произносится как "кошка, пробежавшая по клавиатуре".