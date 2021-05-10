МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс фунта в понедельник уверенно растет к доллару на политических новостях по Шотландии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,4066 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3972 доллара.

Курс евро снижался до 1,2142 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2163 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,03 иены с уровня прошлого закрытия в 108,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 90,27 пункта.

Фунт дорожает к доллару после того, как правительство Великобритании в воскресенье в очередной раз подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

На прошлой неделе сторонники независимости Шотландии, ранее заявлявшие о намерении провести в 2021 году второй референдум по этому вопросу, ожидаемо получили большинство мест в парламенте региона. По закону разрешение на проведение такого референдума должен дать Лондон, который не раз заявлял, что не допустит этого.

Курс доллара тем временем немного укрепляется к евро и иене после снижения в пятницу, вызванного слабой статистикой по рынку труда в США. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с мартовских 6% вместо ожидавшегося снижения.