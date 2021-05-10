МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 41,68 копейки, составив 73,7205 рубля, свидетельствуют данные биржи. Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,1373 рубля за доллар.