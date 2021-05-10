МОСКВА,10 мая — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций в понедельник растет на умеренно позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи торгуется на исторических максимумах, следует из данных торгов. При этом рубль снижается к доллару и евро.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.08 мск повышался на 0,81% — до 3712,36 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1580,98 пункта. В первой половине дня индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел психологическую отметку в 3700 пунктов и продолжает расти.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 18 копеек — до 73,97 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 90 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,14% — до 69,06 доллара за баррель.

НЕВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

В понедельник торговая активность на российском рынке акций относительно невысока, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Сильнее рынка выглядят металлургические, золотодобывающие компании. Исключение — НЛМК, чьи акции снижаются из-за дивидендной отсечки.

Курс доллара в начале недели сместился в направлении 74 рублей, отмечает эксперт. По его мнению, умеренная слабость российской валюты может быть связана с заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что отношения ЕС и России "не улучшаются".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", торгуются лучше рынка (+7,97%) перед публикацией отчетности по МСФО за первый квартал 2021 года.

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что выходящая во вторник отчетность не разочарует инвесторов. По его словам, консенсус-прогноз чистой выручки в 43,4 миллиарда рублей представляется консервативным.

Бумаги "Алросы" (+2,42%) получили поддержку от статистики по продажам крупных алмазов, отметил аналитик. Компания в апреле реализовала на аукционах алмазы специальных размеров (10,8 карата и более) на сумму 42,3 миллиона долларов. Как говорил заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, итоговая выручка значительно превысила стартовую цену.

В лидерах роста также акции "Русала" (+2,57%), "Полюса" (+2,41%), "Эн+Груп" (+2,38%), Polymetal (+2,37%), банка "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции растут на 2,27%, префы — на 9,94%), "Лукойла" (+1,76%), "Роснефти" (+1,69%), Petropavlovsk (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,49%).

В числе аутсайдеров в понедельник — акции ЛСР (-4,13%) и НЛМК (-1,83%) после дивидендной отсечки в пятницу.

В минусе также акции "Квадры" (обыкновенные акции снижаются на 3,7% и префы — на 3,17%), ВТБ (-2,38%), ДВМП (-2,23%), ТРК (-1,64%), "Русгидро" (-1,4%), ММК (-1,36%), "Фосагро" (-1,07%). Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

ПРОГНОЗЫ

Во второй половине дня преобладают шансы повышения российских акций в рамках динамики сырьевого сегмента, полагает Осин.

По его оценке, целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3610–3750 пунктов, а доллар и евро завершат торги в коридоре 73,05–74,4 рубля и 89,05–89,95 рубля соответственно.

Хотя на очном заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник российская тема не обозначена в числе центральных, и какого-либо санкционного негатива не ожидается, рубль может в текущей ситуации проявлять традиционную чуткость к любой негативной риторике Запада, отмечает в свою очередь Бахтин. По его прогнозу, доллар может завершить понедельник в пределах 73,6-74,1 рубля.