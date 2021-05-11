МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару к концу текущего года мало изменится и будет находиться в районе 75 рублей, если геополитическая ситуация не будет ухудшаться, заявил президент российского подразделения международной валютной ассоциации ACI Russia Сергей Романчук.

При этом эксперт считает, что российская валюта недооценена из-за санкционного негатива: экономически обоснованный курс сейчас составляет около 70 рублей за доллар.

Доллар к рублю в апреле торговался в диапазоне 74,19-78,05 рубля. В мае за первые пять торговых сессий доллар переместился в диапазон 73,51-75,36 рубля. В пятницу, 7 мая, доллар на открытии торгов кратковременно провалился почти до 72 рублей, но тут же отскочил к 74 рублям.

К КОНЦУ ГОДА 75

"Если мы заложим инерционный сценарий, то я бы сказал, что к концу года курс будет в районе 75 рублей, как и сейчас", — прогнозирует Романчук.

"Наверное, будут периоды, когда рубль будет укрепляться. Но полностью, видимо, обратного притока нерезидентских денег на рынок мы не увидим, а внутренний отток капитала сохранится, что не позволит рублю достичь чисто экономически обоснованных уровней", — предполагает он.

Эксперт отмечает сохраняющуюся неопределенность с санкциями США. "Если бы не она, то рубль стоил бы существенно дороже: справедливый чисто экономически курс сейчас был бы в районе 70 рублей за доллар. Мы находимся около 74-75 рублей за доллар – так что существенная премия остается", — говорит он.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В ПЛЮС

При этом он не ждет большего обесценивания рубля, — фундаментальные факторы действуют на укрепление, и Романчук надеется, что Центральный банк сможет справиться с инфляцией.

"Если бы инфляционная спираль продолжала разгоняться, то можно было бы дальше ожидать более долгосрочное ослабление рубля. Но поведение ЦБ с подъемом ставки даже более быстрым, чем ожидания аналитиков, говорит о том, что ситуация с инфляцией, скорее всего, будет купирована. А если с инфляцией все будет хорошо, то и фундаментальных причин для сильного ослабления курса тоже не будет", — поясняет он.

"В том случае, если будут жесткие санкции и нарастание напряженности во взаимоотношениях России и США, то мы можем легко увидеть поход на 80 рублей за доллар. Если же подобных новостей не будет, то мы можем сползти к 70 рублям. То есть сейчас нет каких-то дополнительных оснований покупать валюту. Другое дело, если покупка – это долгосрочная стратегия: любой курс является справедливым на тот момент, когда мы делаем выбор", — резюмировал Романчук.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.