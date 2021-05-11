МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару во вторник утром в ожидании экономических данных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торгов

По состоянию на 8.11 мск курс евро рос до 1,2142 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2129 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,82 иены с уровня прошлого закрытия в 108,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 90,24 пункта.

Инвесторы ожидают данных по Германии, которые будут опубликованы позднее во вторник. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия инвесторов к экономике в мае вырос до 72 пунктов по сравнению с показателем апреля в 70,7 пункта.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что возобновление экономического роста в Европе в совокупности с признаками замедления роста экономики США должны привести к дальнейшему укреплению евро против доллара. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три месяца евро достигнет отметки в 1,25 доллара.

Кроме того, они отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва США на данном этапе маловероятно, что также будет оказывать давление на курс доллара.