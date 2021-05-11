МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром развернулся вверх относительно основных резервных валют, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск снижался на 19 копеек, до 74,16 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 89,99 рубля.

В начале торгов доллар повышался на 1 копейку, евро — на 5 копеек.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,75%, до 67,81 доллара за баррель.

Несмотря на коррекцию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет, торгуясь в районе 68 долларов за баррель, а также умеренное ослабление валют развивающихся стран, во вторник на утренней сессии рубль предпринимает попытку восстановления, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Цены на нефть снижаются на ситуации с коронавирусом в Азии

В дальнейшем аналитик ожидает попыток рубля продолжить умеренное укрепление. Переоценка геополитических рисков и высокие уровни в ценах на нефть будут поддерживать национальную валюту, считает он. В результате доллар в ходе торгов может снизиться до 74 рублей, прогнозирует Зварич.

В рамках предстоящей недели для американской валюты останется актуальным диапазон 73-75 рублей, при этом она может протестировать его нижнюю границу, предполагает Зварич. Однако несмотря на то, что фундаментальные факторы способствуют дальнейшему укреплению рубля, инвесторы будут учитывать возможность активизации рисков, специфических для рубля, добавляет аналитик. Это сдержит покупки в национальной валюте и не позволит доллару уйти ниже 73 рублей, считает Зварич.