МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 43,62 копейки, составив 74,1567 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,7205 рубля за доллар.