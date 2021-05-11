МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем усиливает рост по отношению к курсу доллара после выхода макроэкономических данных по Германии, свидетельствуют данные торгов.

"Германия. Берлин

Доверие инвесторов к экономике Германии подскочило до рекордного уровня

По состоянию на 12.34 мск курс евро рос до 1,2164 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2129 доллара за евро; до выхода статистики показатель находился на уровне в 1,2161 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,86 иены с уровня прошлого закрытия в 108,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 90,12 пункта.

Росту евро днем способствует сильная статистика по Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике страны в мае вырос до 84,4 пункта с 70,7 пункта в апреле. Показатель вырос значительно больше прогнозов, аналитики ожидали его на уровне в 72 пункта.

Кроме того, инвесторы также будут следить за данными по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране в апреле ускорилась до 3,6% с мартовского показателя в 2,6%. Эксперты отмечают, что такое ускорение инфляции может оказать поддержку доллару.

"Биржи Европы

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"Доллар может найти некоторую краткосрочную поддержку завтра, если потребительские цены неожиданно поднимутся", — считает аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В то же время, по мнению эксперта, слабые пятничные данные по безработице показали, что мягкая денежно-кредитная политики Федрезерва США будет продолжаться, и это продолжит оказывать негативный эффект на доллар.