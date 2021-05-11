МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки — до 90,004 рубля, курс доллара — на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 23,5 копейки, составив 81,288 рубля.