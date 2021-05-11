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2021
https://1prime.ru/Forex/20210511/833635024.html
Официальный курс евро на среду вырос на 50 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки — до 90,004 рубля, курс доллара — на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 11.05.2021
курс доллара, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 49,8 копейки — до 90,004 рубля, курс доллара — на 1,94 копейки, до 74,1567 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 23,5 копейки, составив 81,288 рубля.