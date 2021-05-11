МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, несмотря на преобладание негативного внешнего фона. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,16 рубля

Позитивные сигналы с геополитического "фронта" компенсируют негатив, исходящий для рубля от дешевеющей нефти и общего снижения аппетита к риску на мировых площадках из-за роста инфляционных опасений.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.13 мск снижался на 41 копейку, до 73,94 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 89,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта на первой послепраздничной сессии уверенно растет против основных резервных валют. Майские "длинные" выходные в РФ прошли без неприятных (в геополитическом плане) событий, что инициировало игроков российского валютного рынка возвращаться в рублевые позиции.

Более того, в преддверии вероятной летней встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина отмечаются позитивные сигналы с обеих сторон. В частности, Байден заявил, что организаторы кибервзлома трубопровода Colonial Pipeline могут находиться в России, однако нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно. При этом он подтвердил, что будет встречаться с Путиным. Рубль попытается отыграть потери предыдущего дня

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США.

Благоприятный для рубля геополитический фон компенсирует внешнерыночный негатив. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 1,2%, до 67,5 доллара. Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с коронавирусом в Индии, которая находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. Опасения вызывает также новый штамм вируса, обнаруженный в Индии.

Мировые фондовые индексы, кроме коронавирусного негатива, переваривают риски роста инфляции в мире. Инвесторы опасаются, что в ближайшие месяцы инфляция в США резко ускорится на фоне отложенных расходов и роста цен на сырьевые товары. В среду в США будет опубликована статистика по годовой инфляции за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель ускорился до максимума с 2011 года в 3,6% с 2,6% в марте.

Тем не менее, рубль снижает свой геополитический дисконт, а доллар и евро падают к рублю сейчас на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Геополитический фон продолжает оставаться позитивным для рубля, поэтому рублевые "быки" попробуют в ближайшие дни вновь закрепить курс доллара ниже 74 рублей, рассчитывает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Курс евро усилил рост к доллару

Ожидания сохранения благоприятного внешнего фона и возврат с выходных локальных игроков допускают возвращение курса доллара в диапазон 73-74 рубля уже на этой неделе, и пониженные покупки валюты Минфином будут этому способствовать, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Далее компании начнут готовиться к первым налоговым выплатам стартующего 17 мая в РФ очередного налогового периода, что также поддержит курс рубля, полагает он.

Если ситуация на мировых рынках улучшится, доллар может проверить на прочность поддержку, находящуюся на вчерашнем минимуме 73,5 рубля, евро в этом случае может уйти ниже уровня 89,5 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".