МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к другим основным мировым валютам во вторник, в то время как рынки ожидают публикации статистики годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи США опускаются на опасениях по инфляции

По состоянию на 17.25 мск курс евро рос до 1,2173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2129 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,6 иены с уровня прошлого закрытия в 108,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 90,07 пункта.

Инвесторы ожидают в среду публикации данных о темпах роста потребительских цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции до 3,6% за прошедший год после 2,6%, зафиксированных по итогам марта, что может стать самым высоким значением с сентября 2011 года.

Но даже высокая инфляция, по мнению экспертов, не побудит Федеральную резервную систему (ФРС) США отказаться от ультрамягкой монетарной политики, которая при прочих равных негативна для курса доллара. "Доллару будет трудно значительно восстановиться в ближайшем будущем, поскольку опасения по поводу роста инфляции вряд ли смогут побудить Федрезерв сменить свою позицию", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities. Фьючерсы на индексы США снижаются на инфляционных опасениях

В то же время евро в свою очередь получил позитивный импульс после публикации макростатистики. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае резко, до 84,4 пункта вырос с 70,7 пункта в апреле. Значение оказалось заметно выше прогнозируемых 72 пунктов.

Теперь завтра будут опубликованы предварительные данные о ВВП Великобритании за первый квартал, о промышленном производстве в королевстве в марте, а также об окончательном значении инфляции за апрель в Германии.