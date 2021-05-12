2021-05-12T07:23:43+03:00
2021-05-12T07:23:43+03:00
2021-05-12T07:23:43+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210512/833640107.html
Рубль утром торгуется разнонаправленно
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Курс рубля утром в среду торгуется разнонаправленно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 9 копеек, до 74,2 рубля, курс... ПРАЙМ, 12.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду торгуется разнонаправленно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 9 копеек, до 74,2 рубля, курс евро — снижался на 10 копеек, до 89,95 рубля.
Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,28% — до 68,36 доллара за баррель.