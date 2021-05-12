МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду торгуется разнонаправленно, следует из данных Московской биржи. Почти треть россиян планирует отказаться от отпуска этим летом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 9 копеек, до 74,2 рубля, курс евро — снижался на 10 копеек, до 89,95 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,28% — до 68,36 доллара за баррель.