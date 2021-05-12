МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром снижается по отношению к доллару перед публикацией макростатистики по Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром торгуется разнонаправленно

По состоянию на 8.24 мск курс евро снижался до 1,2127 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2146 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,83 иены с уровня прошлого закрытия в 108,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 90,35 пункта.

Согласно прогнозам, совокупный объем промышленного производства еврозоны в марте вырос на 0,7% к февралю после снижения на 1% месяцем ранее. В годовом выражении эксперты ожидают скачка на 11,7% после снижения на 1,6% в феврале.

Также в ближайшее время будет известна окончательная оценка инфляции в Германии в апреле. Ожидается, что годовой показатель совпал с предварительной оценкой и достиг 2% после 1,7% по итогам марта.

Индекс доллара, в свою очередь, коррекционно укрепляется после четырех дней снижения. На динамику американской валюты в среду могут повлиять данные об инфляции США, которая, согласно прогнозам, в апреле ускорилась до 3,6% с мартовского показателя в 2,6%.