МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем растет по отношению к евро и иене перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,14 рубля

По состоянию на 12.10 мск курс евро снижался до 1,213 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2146 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,75 иены с уровня прошлого закрытия в 108,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 90,25 пункта.

Курс доллара укрепляется в среду днем в преддверии публикации данных по инфляции в США. Рынки ожидают, что показатели продемонстрируют дальнейшее ускорение инфляции в стране. Согласно оценкам аналитиков в апреле инфляция ускорилась на 3,6% с мартовского показателя в 2,6%.

По словам экономистов UniCredit, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы могут быстро возобновить продажу валюты США на том основании, что ФРС сохранит мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на более высокую инфляцию. "Любое возможное укрепление доллара США в конечном итоге останется ограниченным, что, вероятно, представляет собой еще одну возможность для продажи", — считают эксперты.