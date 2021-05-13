МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром слабо снижается к евро и стабилен к иене после данных о резком ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром прибавляет к доллару и евро

По состоянию на 8.32 мск курс евро снижался до 1,2076 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2069 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,66 с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 90,74 пункта.

Доллар слабо меняется к евро и иене после значительного роста на фоне макроэкономических данных из США. Так, в среду курс евро к доллару снизился на 0,6%, а доллар к иене подорожал почти на 1%. Такая динамика была вызвана данными о резком росте потребительских цен в США.

Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране ускорилась до максимальных с 2008 года 4,2% с 2,6% месяцем ранее и при прогнозе в 3,6%. А только за апрель индекс потребительских цен увеличился до 0,8% после мартовских 0,6%, а прогноз составлял лишь 0,2%.

Такой скачок потребительских цен в США послужит поддержкой для доллара, курс которого продолжит рост в ближайшее время, сказали газете Wall Street Journal аналитики Westpac. До выхода статистики в среду индекс доллара снижался четыре дня подряд.