МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром умеренно укрепляется к доллару и к евро в рамках коррекции после падения в среду, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал о плохих новостях для курса доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.56 мск снижался на 24 копейки — до 74,39 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,97 рубля.

По итогам торгов среды доллар вырос на 52 копейки, до 74,63 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,1% — до 68,56 доллара за баррель. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

В четверг в рамках утренней сессии рубль предпринимает попытки восстановления по отношению к основным мировым валютам, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В результате, доллар отступил ниже 74,6 рубля, уточняет аналитик.

В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить укрепление, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73-75 рублей, который остается актуальным для американской валюты, прогнозирует Зварич. Этому способствуют высокие уровни на рынке энергоносителей, а также снижение геополитической напряженности, считает аналитик.

Пара доллар-рубль торгуется в последние дни относительно стабильно, еще раз свидетельствуя о том, что никакой паники на российском финансовом рынке нет, указывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На сегодняшний день актуальным диапазоном для курса коридор 74-75 рублей за доллар, полагает аналитик.