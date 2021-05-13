МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем двигается разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам после выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал о плохих новостях для курса доллара

По состоянию на 11.47 мск курс евро снижался до 1,2069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2071 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,54 с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 90,73 пункта.

Курс доллара в четверг днем находится под влиянием опубликованных в среду данных по инфляции в США. Ранее минтруда страны сообщило о росте потребительских цен (индекс CPI) в апреле на 4,2% в годовом выражении, что намного выше прогноза аналитиков в 3,6%. Месячная инфляция ускорилась до 0,8% с 0,6% в марте, прогноз составлял лишь 0,2%.

По словам экономиста Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen), которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы не могут определиться, является ли более высокий уровень инфляции хорошим или плохим для валюты. "Основная причина этого в том, что неясно, как (Федеральная резервная система США — ред.) отреагирует на определенный уровень инфляции", — сказал эксперт.