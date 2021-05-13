МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс доллара несколько опускается к мировым валютам в четверг вечером после статистики по рынку труда в США и сильного роста ранее на данных по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал о плохих новостях для курса доллара

По состоянию на 17.24 мск курс евро рос до 1,209 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2069 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,58 с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 90,65 пункта.

Доллар слабо дешевеет к мировым валютам после роста курса в среду. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) 12 мая укрепился сразу на 0,7% — до 90,74 пункта с 90,14 пункта, что произошло после выхода данных о рекордной с 2008 года инфляции. По официальным данным, годовая инфляция в США по итогам апреля ускорилась до 4,2% с 2,6% в марте, что стало максимумом с сентября 2008 года.

Сильная статистика по рынку труда в четверг хоть и поддержала фондовые рынки США, но не дала заметного роста доллару. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 мая снизилось на 34 тысячи, до 473 тысяч, что оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч и самым низким значением с 14 марта 2020 года уже вторую неделю подряд (в марте прошлого года он составлял 256 тысяч).