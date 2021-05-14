МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Индекс доллара США (DXY, отношение к шести основным мировым валютам) в четверг вырос на 0,8% за день и составил 90,905. О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Как пояснил в беседе с "Российской газетой" основатель Frendex Group Руслан Пичугин, у рубля есть много причин для достаточно сильного роста по отношению к доллару США.

"Рост потребительских цен в США оказался самым быстрым с 2008 года и неожиданным для многих экономистов. Инфляция в годовом выражении составила 4,2% против прогноза роста на 3,6%", — отметил он.

Чаще всего рост цен сопровождается укреплением доллара. "Поэтому участники рынка полагают, что ФРС США пойдет на повышение ставок раньше, чем предполагалось, чтобы подавить инфляцию", — добавил эксперт.

Но в целом реакция на валютном рынке была довольно сдержанной: все помнят обещание председателя ФРС удерживать ставки на этом уровне долгое время, позволяя инфляции ускоряться в течение некоторого времени.

"В результате индекс доллара, который находится в падающем тренде с мая прошлого года, в рамках двухдневного роста вернулся туда, где был несколько дней назад", — пояснил Пичугин.

Если говорить о другом важном факторе для рубля — ценах на нефть — то они отступили от своих недавних максимальных уровней.

Причина: озабоченность игроков по поводу вспышки коронавируса в Индии. Эта страна — третий по величине потребитель сырья в мире.

Российский рубль плавно укрепляется уже последние пять недель. Валюта находится в рамках динамики высокодоходных валют развивающихся стран.

"После ослабления внешнеполитических рисков на российский рынок оказывает давление нервозное восприятие инвесторами инфляционных угроз. Они подстегивают рост доходностей базовых активов в США и приводят к оттоку капитала из развивающихся рынков", — отметил специалист.

Он добавил, что при всем при этом рубль в меньшей степени реагирует на такую волатильность из-за снижения геополитических рисков, а также с учетом роста цен на большинство сырьевых активов.

"Снижение интереса инвесторов к долговым инструментам на фоне рисков ускорения мировой инфляции находит свое отражение и в динамике рынка ОФЗ. Спрос на них мог бы поддержать рубль, но цены снижаются и спрос тоже". — пояснил он и напомнил, что в среду, 12 мая, российское министерство финансов размещало 15-летние и 10-летние облигации, продав их всего на 45 миллиардов рублей при относительно скромном спросе в 61 миллиард.

"В условиях ослабления геополитических рисков и хороших перспектив в нефтяных ценах, рубль имеет все шансы продолжить плавное укрепление к доллару и евро", — прогнозирует собеседник издания.

Если будет сохранена понижательная тенденция в паре EUR/USD, укрепление к евровалюте будет идти быстрее.

"При достижении уровня 1,20 в этой паре и сохранении курса доллара около 74 рублей, курс евро может снизиться до 87 рублей", — прогнозирует он.

Но повышательное движение в нефтяных ценах и надвигающийся период уплаты налогов экспортерами на следующей неделе могут способствовать продолжению тенденции укрепления рубля ниже 73 рублей за доллар.

"Если курс доллара преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72-70 рублей (максимумы года). Европейская валюта в этом случае укрепится до уровней 85-86 рублей," — подытожил он.