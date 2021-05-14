МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара торгуется разнонаправленно к мировым валютам в пятницу после статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время

По состоянию на 8.34 мск курс евро рос до 1,2088 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2078 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,52 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 90,7 пункта.

Курс доллара в пятницу утром находится под влиянием сильной статистики по рынку труда в США, опубликованной днем ранее. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 мая снизилось на 34 тысячи, до 473 тысяч, что оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч и самым низким значением с 14 марта 2020 года уже вторую неделю подряд (в марте прошлого года он составлял 256 тысяч).

Инвесторы также находятся в ожидании статданных по розничными продажами в США и индексом настроения потребителей от Мичиганского университета в поисках информации о состоянии потребительских расходов. Позднее в пятницу также будет опубликована статистика по объему промышленного производства в стране. В целом, инвесторы ожидают улучшение показателей.

По мнению аналитиков DailyFX, которое приводит газета Wall Street Journal, положительные данные по заявкам на пособие по безработице вместе с более высоким, чем ожидалось, индексом цен производителей повысили настроение инвесторов, хотя последнее может также улучшить перспективы инфляции.