МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром символически укрепляется к доллару и умеренно снижается к евро на слегка дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск снижался на 2 копейки, до 74,06 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 89,66 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 66,88 доллара за баррель.

В пятницу на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар удерживает позиции в районе 74 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В дальнейшем аналитик ожидает попытки рубля продолжить рост. Российский рынок акций растет в начале торгов

Национальная валюта продолжает оставаться недооцененной относительно текущих уровней рынка энергоносителей, что позволит инвесторам проигнорировать негативную динамику в ценах на нефть, считает Зварич. При этом поддержку рублю окажет улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, уточняет он. В результате доллар перейдет в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей, прогнозирует аналитик. По его мнению, данный коридор останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает равновесным диапазоном для доллара 74-75 рублей на ближайшие дни. При его уходе ближе к 73 рублям спекулятивные покупки американской валюты будут нарастать, полагает он.