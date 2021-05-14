2021-05-14T11:36:17+03:00
2021-05-14T11:36:17+03:00
2021-05-14T11:36:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210514/833661446.html
Средневзвешенный курс доллара снизился до 74 рублей
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы... ПРАЙМ, 14.05.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 35,98 копейки, составив 73,9968 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 74,3566 рубля за доллар.