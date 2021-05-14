МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки — до 89,6249 рубля, курс доллара — на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,72 копейки, составив 81,0294 рубля.