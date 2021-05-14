2021-05-14T14:02:40+03:00
2021-05-14T14:02:40+03:00
2021-05-14T14:02:40+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210514/833663633.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,62 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки — до 89,6249 рубля, курс доллара — на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля,... ПРАЙМ, 14.05.2021
валюта, евро, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 30,94 копейки — до 89,6249 рубля, курс доллара — на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,72 копейки, составив 81,0294 рубля.