МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно прибавляет к доллару и снижается к евро, свидетельствуют котировки на Московской бирже.

Преобладание позитивного внешнего фона оказывают поддержку курсу российской валюты, однако перед выходными рублевые "быки" не спешат наращивать свои позиции.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск снижается на 13 копеек, до 73,95 рубля, курс евро повышается на 21 копейку, до 89,66 рубля, следует из данных биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу колеблется разнонаправленно против доллара и евро, транслируя укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,21 доллара. Американская валюта корректируется после роста на данных о всплеске инфляции в США, который может вызвать ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. Средневзвешенный курс доллара снизился до 74 рублей

Ослабление доллара на форексе проявляется широким фронтом – в том числе и против "развивающихся" валют.

Кроме того, стоимость барреля нефти сорта Brent сейчас растет на 1,2%, до 67,9 доллара. Этому также способствует ослабление доллара.

При этом западные фондовые индексы растут, также сигнализируя о повышенном спросе на риск.

В итоге сейчас курс доллара снижается к рублю на 0,2%, евро — повышается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Восстановлению мировых рынков, стартовавшему вчера после трехдневных распродаж, способствовало снижение доходности гособлигаций США, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Это успокоило инвесторов относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС из-за инфляционного всплеска, многие аналитики считают, что ускорение инфляции носит временный характер, добавляет он. Рубль может обновить максимумы года в ближайшее время

"Некоторую слабость рубля, наблюдаемую сегодня, можно объяснить фактором пятницы, когда многие участники предпочитают уходить в инвалюте на выходные, опасаясь реализации в этот период каких-либо рисков. Тем более, ситуация на мировых рынках остается неопределенной, а текущий рост может оказаться всего лишь коррекцией перед очередной волной падения. Ближайшее сопротивление росту доллара находится на отметке 74,14 рубля, евро — 89,75 рубля", — оценивает Бабин.

"В итоге рубль вернулся на прежние рубежи, которые, с нашей точки зрения, лучше соответствуют текущему балансу фундаментальных факторов", — в свою очередь считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".