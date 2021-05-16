МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Для российской национальной валюты на новой торговой неделе с 17 по 21 мая станет встреча министров иностранных дел России и США, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева. Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать

"Важным событием следующей недели будет встреча министров иностранных дел России и США 20 мая. Эти переговоры направлены на подготовку встречи российского и американского президентов. Саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля", — отметил собеседник.

Помимо этого поддержку рублю окажет стартующий на следующей неделе майский налоговый период.

"Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли", — добавил он.

Также спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин стран Европы, Турции и других государств.

Еще два важных фактора в пользу российской валюты: высокие цены на нефть и спрос на активы развивающихся рынков на фоне восстановления мировой экономики и сохранения ультрастимулирующей монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ.

Исходя из этого, прогнозирует собеседник издания, ожидается, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 73-75 рублей к доллару и 89-91 рубль к евро. Тенденция: к укреплению к нижним границам интервалов.