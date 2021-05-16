МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. У рубля есть несколько факторов, которые обещают российской валюте укрепление. Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Как заявил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, рубль снова начинает вступать в фазу, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь.

Итак, в понедельник, 17 мая, необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая — НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ.

Также поддержку российской валюте окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ — текущие доходности высоки и предполагают высокую премию — в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности — к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год.

"В то же время на предстоящей неделе мы ожидаем более заметного укрепления рубля к евро, нежели к доллару США. Инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро", — отметил специалист.

В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов.

Эксперт обратил внимание, что около половины месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям:

подержанные автомобили (+10% м/м),



аренда авто(+16% м/м),

авиабилеты (+10% м/м).



Очевидно, что такая динамика не может сохраняться долго — более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса.

"После первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции преимущественно обусловлен действием временных факторов. Среди них в дополнение можно указать и эффект низкой базы, дефицит рабочей силы и мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения, рост товарного потребления и импорта", — добавляет он.

"Это может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам. Поэтому курс доллара к рублю на следующей неделе может остаться вблизи достигнутых значений 74 рубля за доллар, а курс евро — опуститься с текущих 89,9 до 89,0 рублей за евро", — прогнозирует Петроневич.