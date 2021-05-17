МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Эксперты рассказали, почему жилье в России никогда не подешевеет

"В ранних двухтысячных стартовал бум роста цен на сырьевые товары, а также все говорили о буме на рынках развивающихся стран. Бум рынков EM закончился мировым финансовым кризисом, когда ряд развитых стран во главе с США накрыл ипотечный финансовый кризис. До этой трагической для финансового мира развязки были годы ускоренного роста сырьевых и экспортно-ориентированных экономик", — отметил собеседник издания.

При этом, считает специалист, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, при котором предполагается несколько лет ускоренного роста цен на:

сырьевые активы,

ВВП,



уровень жизни граждан.



Однако, он не советует рассчитывать на удвоение ВВП за семь лет: темпы, скорее всего, окажутся вдвое ниже.

"Аналогию с нулевыми навевает глобальный и весьма настойчивый разворот цен по широкому спектру сырья после многолетнего тренда на снижение и экстремальных минимумов в начале 2020 года", — отметил он.

При этом и тогда, и сейчас, развитые страны нуждаются в экстремально мягкой монетарной политике для поддержания роста и восстановления занятости.

Развивающиеся страны намного быстрей возвращаются к ужесточению денежно-кредитной политики, это привлекает интерес к национальным валютам. Например, активные повышения процентных ставок Банка России весьма наглядно помогали российской валюте сохранять свою стоимость в последние два месяца.

Что касается российского фондового рынка, то он, хоть и обновляет исторические максимумы по индексу Мосбиржи, но долларовый РТС далёк от своих исторических максимумов (зафиксированы в 2008 году).

Помимо этого, весьма заниженными выглядят оценки компаний с учётом их доходов и дивидендов.

"Рынки, кажется, привыкли иметь эти премии, постоянно ссылаясь на политические риски и подобные факторы. Однако нужно понимать, что требуемая рынков "премия" была не всегда и не является фиксированной величиной", — отметил Купцикевич.

С начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%.

Если брать за точку отсчёта максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы.

К сожалению, восстановление рубля всегда медленней падения и редко когда бывает полным.

Интересный момент с евро. Как почти 20 лет назад, так и сейчас EURRUB может стабилизироваться в диапазоне 5-10% на ближайшие годы. В нашем случае — это диапазон 85-95 рублей за один евро.

"Что в этом примечательного для инвесторов и людей? Ставка на стабильность рубля при сравнительно более высоких процентных ставках, возвращает привлекательность депозитов в рублях и облигаций, но не раньше, как Банк России закончит с нормализацией процентных ставок, а банки заложат эти изменения в ставки по депозитам", — подытожил он.