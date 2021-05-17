МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром вышел в плюс к доллару и евро после незначительных колебаний на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.57 мск снижался на 13 копеек — до 73,88 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,67 рубля.

В начале торгов доллар повышался на 5 копеек, а евро снижался на 2 копейки.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,31% — до 68,5 доллара за баррель.

В понедельник на утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, в результате доллар удерживает позиции в районе 74 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

В ходе сессии аналитик ожидает попыток укрепления рубля: на фоне высоких цен на нефть доллар может перейти в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей. При этом данный коридор, по мнению Зварича, останется актуальным для американской валюты на этой неделе.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" ожидает, что на текущей неделе колебания пары доллар-рубль будут незначительными, и доллар не отойдет далеко от отметки 74 рублей. Оптимизма рублю может добавить информация о точных сроках встречи глав России и США, но рост рубля в этом случае будет не очень большим и недолгим, предполагает аналитик. По его мнению, поддержка доллара на отметке 73 рубля пока выглядит непреодолимой.