МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 14,31 копейки, составив 73,8537 рубля, свидетельствуют данные биржи. В Windows нашли неизвестную ошибку

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,9968 рубля за доллар.