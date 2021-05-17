МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. На текущей торговой неделе с 17 по 21 мая европейская валюта может опуститься до отметки в 89 рублей, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Рубль в очередной раз начинает вступать в период, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь. 17 мая необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая — НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ. Поддержку рублю также окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ — текущие доходности высоки и предполагают высокую премию — в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности — к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год", — отметил он.

При этом на неделе ожидается более заметное укрепление рубля к евро, нежели к доллару США.

Инфляция в США, которая по итогам апреля достигла показателя 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро.

"В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. Обратим внимание, что около половину месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям: это подержанные автомобили (+10% м/м), аренда авто(+16% м/м) и авиабилеты (+10% м/м). Очевидно, что подобная динамика не сохранится долго — более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса", — пояснил специалист. Facebook в России грозят штрафы еще на 16 миллионов рублей

После первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции преимущественно обусловлен действием временных факторов. Среди них в дополнение можно указать:

эффект низкой базы,

дефицит рабочей силы,

мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения,



рост товарного потребления и импорта.



Это в свою очередь может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам.

На этой неделе курс доллара к рублю может остаться вблизи достигнутых значений 74 рубля за доллар, а курс евро — опуститься с текущих 89,9 до 89,0 рублей за евро, подытожил Петроневич.