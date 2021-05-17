МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем опускается к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, в ожидании возможной реакции Федеральной резервной системы (ФРС) США на всплеск инфляции в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 12.41 мск курс евро рос до 1,2152 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,214 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,2 с уровня прошлого закрытия в 109,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,29 пункта.

Трейдеры ожидают от американского финансового регулятора комментариев о планах в свете данных о высокой инфляции, которая по итогам апреля выросла до рекорда с 2008 года, что усилило ожидания рынками повышения учётной ставки в США.

"Федрезерву будет крайне трудно оправдать свою чрезвычайно мягкую монетарную политику", — приводит газета Financial Times слова аналитика Gavekal Уилла Деньера (Will Denyer). Россиянам раскрыли секрет маркировок "эко", "био" и "натуральное"

Протокол апрельского заседания ФРС будет опубликован в среду. В понедельник же на рынке не ожидается важных событий и статданных, в результате доллар дешевеет по инерции пятничной статистики. В тот день минторг США сообщил, что розничные продажи в стране в апреле не изменились к марту, хотя аналитики ожидали роста на 1%. А промпроизводство, по данным Федрезерва, в апреле выросло на 0,7% к марту вместо прогнозируемых 1%.

Во вторник ожидается публикация данных о безработице в Великобритании, а затем — вторая оценка ВВП еврозоны в первом квартале. В среду выйдет статистика инфляции в Великобритании и еврозоне.