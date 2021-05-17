МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля немного повышается против доллара и евро на фоне высоких цен на нефть.

Начало налогового периода и спокойный внешнеполитический фон не мешают рублю прибавлять против основных резервных валют в начале недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.48 мск снижается на 13 копеек, до 73,88 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 89,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — НЕМНОГО ВВЕРХ

Российская валюта в начале недели немного прибавляет против доллара и евро, отыгрывая высокие цены на нефть. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет в пределах 0,1%, достигая 68,8 доллара.

Сохранение напряженности на Ближнем Востоке продолжает поддерживать нефтяные котировки около психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. С другой стороны, на настроение инвесторов влияют вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии.

Разнонаправленные колебания "развивающихся" валют на форексе против доллара и преимущественно понижательная динамика мировых фондовых индексов не дают четких сигналов курсу рубля.

При этом нейтральный внешнеполитический фон не мешает активизации продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. На начавшейся неделе может состояться встреча глав дипведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена "на полях" Арктического совета.

Тем временем эксперты оценивают, что общие перечисления банками средств в российский бюджет превысят в мае 2 триллиона рублей, что по традиции поддержит давление на курс инвалют, продаваемых экспортерами.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю сейчас в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Эксперт рассказал, почему евро спустится к 89 рублям на этой неделе

ПРОГНОЗЫ

Обстановка глобально остается благоприятной, изменения в политических рисках не происходит, поэтому основную роль продолжают играть локальные денежные потоки, смещенные в сторону экспортных продаж, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сегодня формально стартует налоговый период, и это будет поддерживать экспортные продажи. Также, полагаем, компании-экспортеры будут постепенно начинать подготовку к летним выплатам дивидендов, что потребует дополнительных валютных продаж. Поэтому в ближайшие недели ждем неплохой динамики рубля: курс доллара направится к 73 рублям", — оценил он.

Готовность России и США к диалогу по спорным темам поддерживает рыночный позитив, оценивает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Характер встречи президентов РФ и США пока обсуждается, ранее Джо Байден высказывался о намерениях провести ее в июне. Рынок позитивно воспринимает предстоящую встречу, и раскрытие ее подробностей может поддержать российские активы. Рубль сохраняет небольшой потенциал укрепления, но курс вряд ли опустится ниже 73,5 рубля за доллар в ближайшие дни", — оценивает он.