МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,35 копейки — до 89,6584 рубля, курс доллара — снизился на 14,31 копейки, до 73,8537 рубля, следует из данных Банка России. Эксперт рассказал, почему евро спустится к 89 рублям на этой неделе

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,4 копейки, составив 80,9658 рубля.