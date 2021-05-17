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2021
https://1prime.ru/Forex/20210517/833678551.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 89,66 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,35 копейки — до 89,6584 рубля, курс доллара — снизился на 14,31 копейки, до 73,8537 рубля, следует из... ПРАЙМ, 17.05.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,35 копейки — до 89,6584 рубля, курс доллара — снизился на 14,31 копейки, до 73,8537 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,4 копейки, составив 80,9658 рубля.