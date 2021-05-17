МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером продолжает немного снижаться по отношению к евро и иене в отсутствие значимых факторов, свидетельствуют данные торговых площадок. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются после роста рынков в пятницу

По состоянию на 18.30 мск курс евро рос до 1,2149 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,214 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,19 с уровня прошлого закрытия в 109,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 90,24 пункта.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на данных об годовой инфляции в США в апреле, которая подскочила до максимума с 2008 года. Это вызвало опасения за ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что могло бы положительно отразиться на курсе доллара.

Однако регулятор отмечает, что такой скачок носит временный характер, и ФРС не намерена сворачивать мягкую денежно-кредитную политику. Это оказало некоторое давление на курс доллара.

Кроме того, аналитики Charles Schwab, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отмечают оптимизм в отношении устойчивого экономического роста в мире на фоне продолжающейся вакцинации. Это также служит негативным фактором для американской валюты, которая считается более надежным активом.