МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль незначительно прибавляет вечером к доллару и к евро на фоне высоких цен на нефть. Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг спроса

Начало налогового периода мая и спокойный геополитический фон помогают рублю прибавлять против основных резервных валют в начале недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.08 мск снижался на 11 копеек, до 73,90 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — НЕМНОГО ВВЕРХ

Российская валюта в понедельник вечером немного прибавляет против доллара и евро, отыгрывая повышающиеся цены на нефть. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent сейчас растет на 1,3%, до 69,6 доллара.

Сохранение напряженности на Ближнем Востоке продолжает поддерживать нефтяные котировки около психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. Доллар дешевеет к мировым валютам в отсутствие значимых факторов

Нефтяные котировки также отыгрывают позитив, поступающий из Китая. Экономика Поднебесной, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, в апреле сохранила тенденцию стабильного восстановления и развития. Так, за первые четыре месяца года китайский экспорт поднялся на 44% в годовом исчислении, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. Объемы ввоза нефти в Китай за четыре месяца выросли на 7,2%, до 179,58 миллиона тонн.

"Развивающиеся" валюты на форексе к вечеру в основном прибавляют против доллара, что компенсирует понижательную динамику мировых фондовых индексов. Инвесторы продолжают оценивать влияние на рынки скачка в США годовой инфляции до максимума с 2008 года.

При этом нейтральный геополитический фон поддерживает активизацию продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. На начавшейся неделе моет состояться встреча глав дипведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена "на полях" Арктического совета.

Эксперты оценивают, что общие перечисления банками средств в российский бюджет превысят в мае 2 триллиона рублей, что по традиции поддержит давление на курс инвалют, продаваемых экспортерами.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю сейчас в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Российский рынок акций слегка вырос на противоречивых внешних сигналах

ПРОГНОЗЫ

В геополитическом разрезе спрос на рублевые активы подогревается ожиданиями встречи президентов России и США, которая может состояться в июне, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"При этом на рубль оказывают некоторое давление сигналы об обострении на границе Армении и Азербайджана. В краткосрочной перспективе дополнительную поддержку российской валюте должна оказывать подготовка компаний к налоговому периоду. По нашим оценкам, во вторник доллар будет формироваться в пределах 73,5-74,5 рубля", — оценил он.

В РФ началась активная фаза майского налогового периода, при этом Минфин в рамках бюджетного правила покупает ежедневно валюту на 6,5 миллиарда рублей, а не на 8,4 миллиарда, как это было в апреле, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"При этом цены нефти Brent остаются в диапазоне 65–70 долларов за баррель и не оставляют попыток пробить верхнюю границу этого коридора. На этом фоне мы краткосрочно с умеренным оптимизмом оценивает перспективы рубля, по-прежнему ожидаем попытки опустить доллар ниже 73 рублей", — добавил он.