МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается во вторник утром в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск курс евро рос до 1,2167 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1251 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,17 с уровня прошлого закрытия в 109,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 90,09 пункта.

Курс фунта стерлингов при этом рос до 1,4171 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара за фунт.

В среду ожидается публикация протокола апрельского заседания ФРС США. Инвесторы традиционно ждут от регулятора комментариев по денежно-кредитной политике и в целом по экономическим перспективам. Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленности

"Ускорение инфляции материализовалось, а волатильность на рынках растет по мере того, как экономический перезапуск набирает обороты. Это соответствует нашему мнению о том, что экономика "перезагружается", — приводит агентство Блумберг комментарий стратегов BlackRock Investment Institute во главе с Жаном Бойвином (Jean Boivin).

Инвесторы также ждут статистики по безработице в Великобритании за январь-март, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики ожидают сохранения показателя на уровне декабря-февраля в 4,9%.

В этот же день будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны за первый квартал. Аналитики ожидают, что оценка сохранится на уровне —1,8% в годовом выражении и —0,6% в квартальном.