МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром символически укрепляется к доллару и умеренно снижается к евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на 8 копеек, до 73,72 рубля, курс евро повышался на 23 копейки, до 89,9 рубля.

В начале торгов доллар снижался на 6 копеек, евро повышался на 2 копейки.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent с утра поднимается на 0,91%, до 70,09 доллара за баррель.

На утренней сессии курс рубля к доллару продолжает умеренный рост, двигаясь вместе с большинством валют развивающихся стран Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. На фоне высоких нефтяных цен и повышения склонности к риску на глобальных рынках аналитик ожидает, что курс во вторник закрепится в диапазоне 73-74 рубля за доллар.

Рубль очень вяло пытается укрепиться, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Китай поставил под угрозу природу Африки

"Сейчас разгар налогового периода, и российская валюта должна получать поддержку от увеличенных продаж валюты экспортерами. Вот только особого эффекта этого не наблюдается", — констатирует он.

Сильной преградой для снижения доллара по-прежнему выступает отметка 73 рубля, уточняет аналитик. Антонов не ожидает, что американская валюта сумеет уйти ниже нее.