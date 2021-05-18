МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки — до 89,9057 рубля, курс доллара — снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из данных Банка России. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании статистики из США

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,63 копейки, составив 80,9921 рубля.