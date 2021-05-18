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2021
https://1prime.ru/Forex/20210518/833689374.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,91 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки — до 89,9057 рубля, курс доллара — снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из... ПРАЙМ, 18.05.2021
цб рф, евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки — до 89,9057 рубля, курс доллара — снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,63 копейки, составив 80,9921 рубля.