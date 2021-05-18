МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль прибавляет к доллару и в большей мере снижается к евро, удорожание нефти и фондовых индексов отчасти компенсируются осторожностью инвесторов накануне встречи главы МИДов РФ и США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.40 мск снижается на 10 копеек, до 73,70 рубля, курс евро растёт на 37 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – В РАЗДУМЬЯХ

Российская валюта во вторник прибавляет против доллара и более существенно снижается к евро, отыгрывая общее ослабление американской валюты на форексе. Евро закрепляется выше 1,22 доллара и уже обновил максимум с зимы (1,2224).

Участники торгов отыгрывают ожидания публикации статистики рынка недвижимости США. Эксперты ожидают, что число новых домов, строительство которых было начато в апреле, снизилось до 1,71 миллиона с 1,739 миллиона месяцем ранее. Опасения по поводу инфляции в США также пока отыграны и отошли на второй план.

Стоимость барреля сорта Brent начала попытки закрепления на круглом уровне 70 долларов за баррель и сейчас растет на 0,9%, до 70,1 доллара. А ранее во вторник показатель обновил максимум с 8 марта (70,23 доллара).

И в целом мировые рынки сырья демонстрируют рост, равно как и курсы "развивающихся" валют преимущественно растут против доллара, мировые фондовые индексы также прибавляют. Продолжающаяся вакцинация от коронавируса в мире, обширные меры "поддержки" и постепенное ослабление карантина поддерживают уверенность экспертов в восстановлении мировой экономики.

При этом рубль не спешит воспользоваться позитивными внешними сигналами из-за осторожности инвесторов накануне встречи главы МИДа РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике.

В итоге курс доллара снижается к рублю сейчас на 0,1%, евро — прибавляет 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent, находясь на максимуме за несколько лет. Назван фактор, из-за которого растут цены на квартиры

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие фундаментальных угроз, слабость доллара и рост цен на нефть вкупе с закрытыми границами, начавшимся налоговым периодом и предстоящим дивидендным периодов – все это поддерживает рубль на траектории умеренного роста, перечисляет Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"И без значимого локального спроса на валюту его укрепление было бы еще более значительным. Свой взгляд на рубль по-прежнему не меняем и ждем достижения курсом отметок 73 рубля за доллар", — добавляет он.

Рост цен на нефть позитивен для российских активов, политическая обстановка также продолжает оставаться довольно позитивной, оценивает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, но курс вряд ли опустится существенно ниже 73,5 рубля за доллар в ближайшие дни", — оценил он.

Рубль в основном отыгрывает движение евро и доллара на мировом рынке, почти не реагируя на позитивные сигналы, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, разнонаправленная динамика российской валюты сохранится, по крайней мере на краткосрочном горизонте", — добавляет он.