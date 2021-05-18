МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Инвестор, который стал прототипом героя "Игры на понижение", поставил ан спад акций американской компании Tesla Илона Маска $534 миллиона, пишет РБК. Водителям напомнили о "летних" штрафах до 500 тысяч рублей

Американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года в США и стал прототипом одного из героев фильма "Игра на понижение", сделал ставку на падение стоимости акций Tesla.

Соответствующее уведомление его фонд Scion Asset Management направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Отмечается, что Бьюрри купил пут-опционы на сумму $534,4 миллиона на продажу 800,1 тысячи акций Tesla.

Как следует из подсчетов сервиса Whale Wisdom (отслеживает сделки крупнейших фондов), эта позиция занимает самую большую долю в портфеле фонда Scion — 39,47%.

Поясняется, что это не первая ставка Бьюрри на падение акций Tesla. В декабре прошлого 2020 года он писал в своем микроблоге в Twitter, что его фонд открыл короткую позицию по бумагам автопроизводителя. На фоне этого сообщения бумаги Tesla падали на бирже 7,5%.