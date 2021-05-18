МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру вторника снижается и к евро, и к иене прежними темпами после выхода данных о числе новых домов в США за апрель, свидетельствуют данные торгов. Россиянам рассказали о самой страшной угрозе

По состоянию на 17.35 мск курс евро рос до 1,2210 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1251 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,89 с уровня прошлого закрытия в 109,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,36%, до 89,84 пункта.

При этом дополнительного давления на курс доллара по сравнению с дневными котировками не оказывают данные о том, что количество новых домов в стране, строительство которых было начато в апреле, упало на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,569 миллиона. Аналитики при этом ожидали меньшего снижения – до 1,71 миллиона.

Также на общую картину торгов не влияют более ранние данные о подтверждённом Евростатом сохранении оценки снижения ВВП еврозоны в первом квартале на 1,8% в годовом выражении.

Старший экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс (Jack Allen-Reynolds), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, назвал данные о снижении ВВП стран зоны евро "старыми новостями". Он также отметил, что восстановление экономики еврозоны уже началось, поскольку страны постепенно снимают карантинные ограничения.