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Прототип платформы цифрового рубля будет создан в конце года
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Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова... ПРАЙМ, 18.05.2021
цифровой рубль, валюты, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля… Прототип (платформы — ред.) мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", — сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
Согласно концепции, которую ЦБ опубликовал в апреле, тестирование прототипа платформы цифрового рубля планируется начать в первом квартале 2022 года. Скоробогатова отмечала, что все опции платформы будут достаточное время оттестированы, чтобы понять, какие аспекты необходимо улучшить. По итогам тестирования планируется к концу 2022 года сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля.