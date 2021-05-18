МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Рубль прибавляет к доллару и снижается к евро на противоречивых факторах

"Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля… Прототип (платформы — ред.) мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", — сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

Согласно концепции, которую ЦБ опубликовал в апреле, тестирование прототипа платформы цифрового рубля планируется начать в первом квартале 2022 года. Скоробогатова отмечала, что все опции платформы будут достаточное время оттестированы, чтобы понять, какие аспекты необходимо улучшить. По итогам тестирования планируется к концу 2022 года сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля.