МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль растерял к вечеру рост к доллару и усилил падение к евро вслед за уходом в минус рынка нефти.

Рост "резервных валют" отчасти компенсируются противоречивой динамикой западных фондовых рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск повышался на 4 копейки, до 73,84 рубля, курс евро рос на 54 копейки, до 90,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ РОСТ

Российская валюта к вечеру вторника растеряла рост против доллара и усилила падение к евро на фоне общего ослабления американской валюты на форексе. Евро закрепляется выше 1,22 доллара и уже обновил максимум с 25 февраля (1,2234). Доллар слабеет, но не на данных с рынка недвижимости США

При этом рынок нефти на фоне роста аппетита к риску (в условиях ослабления доллара на форексе) обновил днем максимум с 8 марта (70,23 доллара за баррель). Впрочем, к вечеру нефть стала корректироваться вниз и сейчас теряет 1,4%, до 68,5 доллара за баррель сорта Brent.

"Развивающиеся" валюты преимущественно растут против доллара, мировые фондовые индексы колеблются разнонаправленно, не давая четкого сигнала рублю.

В итоге доллар и евро растут к рублю сейчас на 0,1-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Подготовка российских экспортеров к налоговому периоду выступила в пользу российской валюты, однако укрепление сдерживалось некоторой слабостью динамики спроса на рынке рублевого долга и осторожностью инвесторов в свете ожидающейся в четверг в Рейкьявике встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, завтра доллар продолжит курсировать в пределах 73,5-74,5 рубля", — добавил он.

В ближайшие сутки на дорогой нефти торги вполне могут переместиться в коридор 73-73,5 рубля за доллар, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Евро заметно окреп против американской валюты. На этом фоне евро не может выйти за пределы диапазона 89,4-90,3 рубля, где торгуется практически в течение всех майских сессий. Наиболее вероятный сценарий на среду – движение евро вниз ближе к равновесной отметке 89,7 рубля" — оценил он.